Spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts

Muziekstreamingdienst Spotify heeft het derde kwartaal afgesloten met een verlies, door stijgende marketinguitgaven en investeringen in podcasts en luisterboeken. Het bedrijf meldde ook last te hebben van terughoudendheid bij adverteerders die reclametijd inkopen op Spotify. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers dat muziek via Spotify luistert nog altijd hard.

In juli, augustus en september luisterden 456 miljoen mensen maandelijks naar Spotify, een vijfde meer dan een jaar eerder. Dat leverde het bedrijf een omzetgroei op van 22 procent tot 2,6 miljard euro, daarbij ook geholpen door gunstige wisselkoerseffecten. Maar het operationele resultaat, dus voor aftrek van belastingen en rentebetalingen, was 228 miljoen euro negatief. Een jaar eerder bedroeg de operationele winst nog 75 miljoen euro.

De brutomarge viel bovendien lager uit dan eerder verwacht door de lastige advertentiemarkt, met name in de door de energiecrisis getroffen Europese landen. Ook in het vierde kwartaal verwacht Spotify druk op de marges.

Spotify geeft veel uit om veel luisteraars te trekken op de snelgroeiende markt voor podcasts. Ook wil het streamingplatform een grote aanbieder van luisterboeken worden. Om die relatief nieuwe activiteiten verder uit te bouwen doet het bedrijf veel extra investeringen.

De kosten voor de bedrijfsvoering stegen in een jaar tijd dan ook met 65 procent. Naast de niet-muziekgerelateerde activiteiten gaat ook veel geld op aan marketingpersoneel dat Spotify moet verkopen in nieuwe landen waar het bedrijf actief wordt.

Mogelijk kunnen die kostenstijgingen deels gecompenseerd worden door een prijsverhoging voor Spotify-abonnees in de VS, een stap die Spotify naar verluidt overweegt nu concurrenten Apple en YouTube dat recentelijk ook hebben gedaan, meldt de website Deadline. “Als onze concurrenten hun prijzen verhogen, is dat goed voor ons”, zei oprichter en ceo Daniel Ek in reactie op de kwartaalcijfers. Volgens Ek hebben eerdere prijsverhogingen in andere markten nauwelijks tot abonneeverlies bij Spotify geleid.