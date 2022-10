Wankelende webshop Made.com neemt geen bestellingen aan

De webshop voor meubilair en andere interieurzaken Made.com neemt voorlopig geen nieuwe bestellingen aan. Het voortbestaan van het Britse bedrijf is erg onzeker geworden nu potentiële kopers van de webwinkel zijn afgehaakt. Made.com, dat ook in Nederland actief is, kampt al tijden met tegenvallende verkopen en hoge vervoerskosten.

Dinsdag meldde het beursgenoteerde Made.com al dat de kasreserves snel uitgeput zullen zijn als zich geen koper of financier aanmeldt. Het bedrijf wijt de dalende verkopen aan de hoge inflatie in Europa, die consumenten voorzichtiger maakt met grote aankopen. Daarnaast zijn de vervoerskosten voor meubilair hard gestegen door alle verstoringen in de internationale logistiek als gevolg van de coronapandemie. Daar komen ook nog hoge brandstofkosten bovenop.

Made.com ging vorig jaar naar de beurs in Londen en was toen 775,3 miljoen pond waard, maar de aanhoudende problemen bij het bedrijf hebben die beurswaarde vrijwel geheel weggevaagd.

Internetondernemer Brent Hoberman richtte Made.com twaalf jaar geleden op. Zijn doel was om designmeubilair tegen betaalbare prijzen te verkopen, door direct aan consumenten te verkopen zonder tussenkomst van tussenpersonen en winkeliers. In Amsterdam opende het bedrijf toch zogeheten pop-upstores, die vooral dienst deden als showroom voor meubels die online te koop stonden.