ASR koopt Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon

Verzekeraar ASR koopt de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van branchegenoot Aegon, die zich daarmee nadrukkelijker op de Amerikaanse markt richt. Het samengaan van de twee zal naar verwachting “medewerkers in beide ondernemingen raken”. Om hoeveel mensen het gaat hebben de bedrijven niet bekendgemaakt.

“De integratie zal grotendeels binnen drie jaar zijn afgerond, en het is de bedoeling om het verlies van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken door natuurlijk verloop en door medewerkers te helpen een andere baan te vinden, binnen of buiten de combinatie”, verklaren de bedrijven.

Voor de transactie ontvangt Aegon een aandelenbelang van bijna 30 procent in ASR en een contant bedrag van 2,5 miljard euro. Het aandelenbelang heeft een waarde van 2,4 miljard euro op basis van de slotkoers van aandelen ASR woensdag.

Volgens de twee bedrijven wordt de combinatie “een leider op Nederlandse pensioen-, levensverzekerings- en schadeverzekeringsmarkten”. Het samengaan heeft “duidelijke en overtuigende strategische en financiële beweegredenen, met substantiële synergieën en langetermijnvoordelen voor klanten, zakenpartners, medewerkers en aandeelhouders”.

Aegon is van plan om het contante bedrag te gebruiken om 1,55 miljard euro terug te geven aan aandeelhouders en om de schuld met 700 miljoen euro terug te brengen. De verzekeraar wil zijn dividend volgend jaar verhogen, van 0,25 euro per aandeel tot ongeveer 0,30 euro.

“De aankondiging van vandaag markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze onderneming en voor onze langetermijnambitie om leidende posities op te bouwen in onze gekozen markten”, zegt Lard Friese, topman van Aegon, in een toelichting.

ASR is voornamelijk in Nederland actief met onder andere schade-, levens- en zorgverzekeringen. De Nederlandse vermogensbeheertak van Aegon gaat niet over naar ASR.