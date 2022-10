ASR-topman verwacht weinig gedwongen ontslagen door overname

Verzekeringsconcern ASR verwacht niet dat veel mensen boventallig zullen worden verklaard nadat het bedrijf is samengevoegd met de verzekeringsactiviteiten van Aegon. “Uiteindelijk zullen we wel met minder mensen zijn, maar dat betekent niet per definitie dat je van heel veel mensen verplicht afscheid neemt”, zegt Jos Baeten, bestuursvoorzitter van ASR tegen het ANP.

Donderdag werd bekend dat ASR de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van concurrent Aegon overneemt. Daarmee ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Het samengaan van de twee zal naar verwachting “medewerkers in beide ondernemingen raken”, lieten de firma’s weten.

Zoals het er nu voorstaat heeft de nieuwe bedrijfscombinatie 6700 medewerkers, waarvan er ruim 3800 bij ASR werken.

Baeten zegt zich eerder zorgen te maken over hoe hij mensen kan vasthouden, dan hoe hij er vanaf komt. “We zitten in een heel krappe arbeidsmarkt. Het samenvoegen duurt ongeveer drie jaar. In die periode gaan mensen met pensioen of op zoek naar een andere werkgever. Wij denken daarmee een heel groot gedeelte van mensen die anders boventallig zouden zijn op te kunnen vangen”, stelt de bestuursvoorzitter. Het aantal boventalligen over heel de periode “zou best nog weleens mee kunnen vallen.”

Baeten denkt dat er vooral veel bespaard kan worden door efficiënter te werken. “Als je twee bedrijven samenvoegt dan heb je heel veel verschillende systemen en aan beide kanten heel veel projecten lopen. Dus je gaat kijken of al die projecten moeten doorlopen en of al die systemen moeten blijven bestaan. Want je wil uiteindelijk door die samenvoeging bijvoorbeeld één systeem voor schade en één systeem voor leven. We kijken de komende tijd naar allerlei optimalisaties”, aldus de topman.

Wat het samengaan van de bedrijven voor vestigingsplaatsen gaat betekenen kan hij nog niet zeggen. Dat moet de komende tijd nog allemaal uitgewerkt worden. Het hoofdkantoor van ASR blijft in ieder geval wel in Utrecht.

“Het gebouw van Aegon in Den Haag is onderdeel van de overname. Aegon gaat niet weg uit Nederland, daar zit nu nog Aegon Group. We moeten de komende periode nog met elkaar gaan spreken of zij in dat gebouw willen blijven zitten of niet.”

Wat de overname gaat betekenen voor de verzekeringspremies van consumenten is ook nog onbekend. “Ik zou niet direct kunnen zeggen dat de premies omlaag gaan, maar het betekent zeker niet dat de premies omhoog gaan. Op de lange termijn zou het samengaan moeten voorkomen dat de premies harder stijgen dan ze zouden doen als je niet efficiënt zou zijn.”