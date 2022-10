Beurswaarde Facebook-moeder Meta keldert in New York

Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, zag donderdag bijna een kwart van zijn beurswaarde verdampen op de beurs in New York. Bij de openingsbel ging zo meer dan 80 miljard dollar aan beurswaarde in rook op en de koers van het aandeel zakte tot het laagste niveau sinds 2016. Beleggers zijn namelijk flink geschrokken van het kwartaalbericht van het socialemediabedrijf.

Meta zag de kwartaalomzet opnieuw dalen door afnemende reclame-inkomsten. Adverteerders zijn een stuk terughoudender geworden vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Ook voor het huidige kwartaal wordt een verdere daling verwacht. Daarnaast halveerde de winst van Meta, vooral door hogere kosten.

Het concern blijft veel geld investeren in de metaverse. Dat droomproject van topman Mark Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Het onderdeel Reality Labs, waartoe het project behoort, leed dit jaar al een verlies van ruim 9 miljard dollar en de verliezen zullen volgens het bedrijf in 2023 verder oplopen.

Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor het aandeel in een reactie op de tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het bedrijf. Facebook was eerder dit jaar al een groot deel van zijn marktwaarde kwijtgeraakt. In februari leverde het concern op een dag zelfs al een keer 26 procent in.

Mede door de nieuwe koersval van Meta verloor techgraadmeter Nasdaq donderdag in de vroege handel 1,1 procent tot 10.853 punten. De Dow-Jonesindex noteerde 1,1 procent hoger op 32.185 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3829 punten.

Naast Meta kwamen ook veel andere grote Amerikaanse bedrijven als McDonald’s (plus 3,3 procent), Caterpillar (plus 8 procent) en Ford (min 3 procent) met resultaten. Ook verwerkten beleggers het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente opnieuw met driekwart procentpunt te verhogen. Voorbeurs werd ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal weer is gegroeid, na twee kwartalen van krimp op rij.

Twitter won ruim 1 procent. De handel in het aandeel van het socialemediabedrijf zal volgens de New Yorkse beurs vrijdag worden stilgelegd. Tesla-topman Elon Musk heeft namelijk beloofd om de bewogen aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden. Hij kondigde in april aan Twitter voor 44 miljard dollar te willen kopen, maar wilde later van die deal af. Twitter spande daarop een rechtszaak aan. De rechter had die rechtszaak al tot 28 oktober gepauzeerd omdat Musk aangaf Twitter op die dag toch te willen kopen.

De euro was 1,0015 dollar waard, tegen 1,0076 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 88,56 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 96,28 dollar per vat.