CNV wil snel in overleg met Aegon en ASR over gevolgen personeel

De overname van de verzekeringsactiviteiten van Aegon door concurrent ASR komt voor CNV Vakmensen als een “complete verrassing”. De vakbond wil snel in overleg met beide bedrijven over de gevolgen hiervan voor de werknemers.

“Gisteren was er nog een cao-overleg bij ASR, toen hebben we er niks over gehoord. Dus we zijn echt verrast door dit nieuws”, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV.

ASR verwacht met de overname jaarlijks 185 miljoen euro aan kosten te besparen. “We willen natuurlijk graag weten op welke manier dat gaat gebeuren. Als het ook ten koste gaat van banen, wat waarschijnlijk is, dan willen we dat werknemers begeleiding krijgen naar ander werk”, aldus Wiersinga.

CNV zegt nog veel vragen te hebben. Bijvoorbeeld wat de overname betekent voor de werknemers die nu op het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag werken. “Het hoofdkantoor van ASR blijft in Utrecht, dus dat heeft voor hen sowieso gevolgen.”