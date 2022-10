Credit Suisse schrapt 9000 banen na grote reorganisatie

De Zwitserse bank Credit Suisse voert een grootscheepse reorganisatie door na aanhoudende verliezen, waarbij in totaal 9000 banen verloren gaan. Het door schandalen geplaagde financiële concern haalt daarnaast miljarden op, onder andere via een investering van de grootste bank van Saudi-Arabië.

Om de kosten omlaag te brengen is Credit Suisse in het lopende kwartaal begonnen met het schrappen van 2700 banen. Voor het einde van 2025 wil de bank het totale personeelsbestand verlagen naar 43.000 mensen, in plaats van de huidige 52.000 medewerkers. Dat gaat via natuurlijk verloop en “gerichte” ingrepen.

In totaal hoopt Credit Suisse 4 miljard Zwitserse frank (4 miljard euro) op te halen via de uitgifte van aandelen voor bestaande aandeelhouders en de Saudi National Bank. Dat is nodig om de balans te versterken. Daarnaast breekt het bedrijf zijn zakenbank op. Ook verkoopt Credit Suisse een groot deel van zijn portefeuille gebundelde kredieten, die relatief risicovol zijn, aan vermogensbeheerders Pimco en Apollo Global Management.

Credit Suisse heeft een reeks schandalen achter de rug die het bedrijf veel geld hebben gekost en de reputatie hebben geschaad. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die beide omvielen door risicovol gedrag. Het afgelopen kwartaal sloot de bank uit Zürich af met een nettoverlies van 4 miljard frank.

Onlangs volgde Ulrich Körner, een bestuurder met veel ervaring in reorganisaties, Thomas Gottstein op als topman van Credit Suisse. De hoogste leidinggevende noemde de koerswijziging een “historisch moment voor Credit Suisse”. “We reorganiseren de zakenbank radicaal om een nieuwe bank op te zetten die eenvoudiger, stabieler en sterker gefocust is op de behoeften van cliënten.”