De Hypotheker: aflossingsvrije hypotheek veel minder gewild

Steeds minder mensen kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek door de snel stijgende hypotheekrente. Dat is volgens De Hypotheker, de keten van hypotheekadviseurs, eenvoudig te verklaren. Door de hogere rente wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek groter, maar met een nieuwe aflossingsvrije hypotheek heb je daar geen recht op. Daardoor is een annuïtaire hypotheek, waarbij je wel recht hebt op hypotheekrenteaftrek, aantrekkelijker.

Van alle hypotheekaanvragen was begin dit jaar nog de meerderheid (gedeeltelijk) aflossingsvrij, tegenover nog maar ruim een derde het afgelopen kwartaal. De hoeveelheid aanvragen voor deze hypotheekvorm lag in de vorige twee kwartalen flink onder het niveau van vorig jaar. In het eerste kwartaal was (gedeeltelijk) aflossingsvrij juist nog populairder dan een jaar eerder door de flink gestegen huizenprijzen in combinatie met de lage hypotheekrente. Maar inmiddels staat die weer tussen de 4 en 5 procent en is het belastingvoordeel daarmee ook groter.

“Voor huizenbezitters die in aanmerking komen voor de overgangsregeling, kan een deels aflossingsvrije hypotheek wél gunstig zijn”, stelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek van voor 2013 kunnen volgens de keten wel nog gebruikmaken van oude, gunstigere regels op het gebied van hypotheekrenteaftrek. Daardoor zijn degenen die gebruikmaken van de aflossingsvrije hypotheek nu nog vooral de ouderen, terwijl jongeren hier grotendeels op zijn afgehaakt.