Forse prijsstijging helpt Unilever aan hogere omzet

Levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever heeft opnieuw een hogere omzet weten te boeken dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona berekent de gestegen kosten voor grondstoffen, vervoer en energie grotendeels door in prijzen in de supermarkt. Die stegen gemiddeld met ruim 12 procent.

De prijsverhoging zorgde voor een omzetgroei van bijna 11 procent in het derde kwartaal, als zaken als overnames en valutawisselkoersen niet worden meegeteld. De hoeveelheid verkochte producten daalde juist licht, maar lang niet genoeg om ook de omzet te raken.

Voortslepende internationale logistieke problemen en extreme prijsstijgingen voor energie door de Russische inval in Oekraïne zorgen dit jaar waarschijnlijk voor kostenstijgingen van 4,5 miljard euro voor Unilever. Ook volgend jaar zal het bedrijf meer kwijt zijn aan vervoer en leveranciers, ook omdat de lonen voor werknemers dan waarschijnlijk harder omhooggaan. Dat doet de verwachte daling van grondstoffenprijzen teniet.

“We verwachten dat de uitdagingen van een hoge inflatie in 2023 zullen doorzetten”, verklaart topman Alan Jope in een toelichting. “Consistente groei blijft onze grootste prioriteit.”

Het hardst steeg de omzet uit de verkoop van huishoudelijke producten, zoals wasmiddelen van Omo of afwasmiddel van Cif. Ook hier was de groei uitsluitend te danken aan prijsstijgingen van gemiddeld 17,8 procent.

Concurrenten gingen Unilever al voor met het bekendmaken van hun resultaten. Vorige week werd duidelijk dat Nestlé, eigenaar van KitKat, Nescafé en Maggi, met forse prijsverhogingen de hogere kosten wist op te vangen. De cijfers van het bedrijf achter schoonmaakmiddelenmerk Dettol en Durex-condooms, Reckitt Benckiser en het Amerikaanse voedingswarenconcern Kraft Heinz lieten hetzelfde patroon zien.

De totale omzet bij Unilever kwam uit op 15,8 miljard euro, wat een stijging van net geen 18 procent is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij hielpen gunstige wisselkoersen het Britse concern ook. Unilever is nu optimistischer over de omzetgroei voor het hele jaar en blijft bij zijn eerdere verwachtingen over de winstgevendheid in 2022.