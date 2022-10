HelloFresh blijft groeien ondanks hoge inflatie

Bezorger van maaltijdboxen HelloFresh is in het derde kwartaal verder gegroeid, ondanks de flink opgelopen inflatie. Dat komt onder meer door de uitbreiding van het klantenbestand. Ook steeg het gemiddelde bedrag waarvoor klanten maaltijdboxen bij het bedrijf bestelden.

De opbrengsten voor HelloFresh namen op jaarbasis met ruim 31 procent toe tot bijna 1,9 miljard euro. Het aantal actieve klanten steeg met ruim 8 procent. In totaal heeft HelloFresh nu 7,5 miljoen klanten.

De inkoopmarge bleef daarbij stabiel, waardoor de bedrijfswinst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen uitkwam op een kleine 72 miljoen euro. Dat is wel lager dan vorig jaar, toen die winst uitkwam op bijna 80 miljoen euro.

Het bedrijf bleef goed presteren, ondanks de hoge inflatie die drukt op de voedselkosten, merkt topman Dominik Richter op. “HelloFresh is er in geslaagd betaalbaar te blijven. De impact van de inflatie is opgevangen en niet elke prijsverhoging wordt volledig doorberekend aan de consument.”