Levensmiddelenconcern Unilever maakt resultaten bekend

Voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever maakt donderdag bekend dankzij prijsverhogingen een hogere omzet te hebben geboekt, verwachten analisten in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers. Grondstoffen zijn heel het jaar al duur door de oorlog in Oekraïne en het bedrijf achter merken als Rexona, Dove, Knorr en Magnum heeft die extra kosten telkens doorberekend aan klanten. De vraag is hoezeer de prijzen in het derde kwartaal zijn gestegen en hoeveel consumenten A-merken van het Britse concern daardoor vaker lieten staan.

Concurrenten gingen Unilever al voor met het bekendmaken van hun resultaten. Vorige week werd duidelijk dat Nestlé, eigenaar van KitKat, Nescafé en Maggi, met forse prijsverhogingen de hogere kosten voor ingrediënten, energie en vervoer wist op te vangen. De cijfers van het bedrijf achter schoonmaakmiddelenmerk Dettol en Durex-condoom, Reckitt Benckiser en het Amerikaanse voedingswarenconcern Kraft Heinz lieten hetzelfde patroon zien.

Bij het kwartaalbericht van Unilever is er ook aandacht voor eventuele ingrepen die het bedrijf doet in zijn portefeuille van merken. Volgers van het bedrijf verwachten dat dit soort ingrepen sneller zullen plaatsvinden nu de activistische belegger Nelson Peltz zich heeft ingekocht bij Unilever en een bestuurszetel bezet. Peltz voert volgens persbureau Reuters bovendien gesprekken met mogelijke opvolgers van topman Alan Jope die eind volgend jaar met pensioen gaat.

Naast Unilever is Shell een ander groot bedrijf met beursnotering in Amsterdam dat met kwartaalcijfers komt. Net zoals bij andere grote olie- en gasconcerns verwachten analisten een kleine dip in de winst door de gedaalde olieprijzen. In een update meldde Shell al dat de marges op geraffineerde producten het afgelopen kwartaal zijn gedaald. Ook handelde het bedrijf veel minder in gas dan in eerdere meetperiodes.