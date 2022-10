Lufthansa laat pandemie volgens topman achter zich

Lufthansa heeft volgens topman Carsten Spohr “de pandemie achter zich gelaten” en het Duitse luchtvaartconcern kijkt weer “optimistisch” naar de toekomst. Dat zei de luchtvaartbaas toen hij donderdag voor het tweede kwartaal op rij een nettowinst kon presenteren.

Lufthansa hield over de maanden juli, augustus en september 809 miljoen euro winst over. Een jaar terug was nog sprake van 72 miljoen euro verlies.

Het concern, waartoe onder meer ook het Belgische Brussels Airlines hoort, kreeg door corona te maken met zware verliezen. Door de vele reisrestricties werd er lang veel minder gevlogen. In 2020 moest Lufthansa zelfs worden gered door de Duitse overheid.

Maar inmiddels gaat het weer een stuk beter met het bedrijf. Volgens Spohr is de vraag naar vliegreizen behoorlijk hersteld. “De wens om te reizen, en daarmee de vraag naar vliegreizen, gaat onverminderd door.”

De Duitse regering verkocht vorige maand haar resterende belang in Lufthansa. Donderdag werd bekendgemaakt dat dochter Brussels Airlines de 290 miljoen euro steun die ze kreeg van de Belgische staat om de coronacrisis te kunnen overleven, tegen eind dit jaar volledig zal terugbetalen.

De onrust in de luchtvaart van afgelopen zomer, met lange rijen op luchthavens en veel geschrapte en vertraagde vluchten, ging ook niet onopgemerkt aan Lufthansa voorbij. Het concern had te maken met stakingen van piloten en grondpersoneel. Die acties hebben Lufthansa volgens de cijfers uiteindelijk ongeveer 70 miljoen euro gekost.