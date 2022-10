Musk: Twitter moet voor iedereen warm en verwelkomend zijn

Twitter moet voor iedereen een “warm en verwelkomend” sociaal mediaplatform zijn. Dat schrijft Tesla-topman Elon Musk op Twitter. Hij neemt Twitter over voor 44 miljard dollar. Vrijdag moet de overname worden afgerond.

Musk schrijft verder dat Twitter ook het “meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders” moet zijn. De multimiljardair zegt daarnaast dat hij Twitter overneemt omdat het belangrijk is dat de “toekomst van beschaving een gezamenlijk digitaal dorpsplein heeft waar een brede reeks meningen besproken kunnen worden, op een gezonde wijze en zonder geweld”.

De Tesla-topman stelt dat er momenteel een groot gevaar dreigt dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse “echo-kamers”, wat zorgt voor meer haat en verdeeldheid in de samenleving. Musk schrijft dat traditionele media in een “meedogenloze jacht naar clicks” te veel de oren hebben laten hangen naar die gepolariseerde extremen omdat ze denken daarmee geld te kunnen verdienen. Maar daardoor is de mogelijkheid voor dialoog verloren gegaan, aldus Musk.

Musk was woensdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco om te praten over de overname. Volgens persbureau Bloomberg zou hij hebben gezegd niet van plan te zijn driekwart van het personeel te schrappen, zoals eerder in media werd gemeld. Er werken ongeveer 7500 mensen bij Twitter. Ook vrijdag zou Musk weer een bezoek brengen aan Twitter. Op zijn Twitter-account noemt Musk zich nu “Chief Twit”.

De handel in het aandeel Twitter op Wall Street zal vrijdag worden stilgelegd, meldde beursbedrijf New York Stock Exchange.