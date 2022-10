Ook Allianz Trade voorspelt faillissementsgolf in Nederland

Het aantal faillissementen in Nederland neemt volgend jaar waarschijnlijk een vlucht. Volgens onderzoekers van kredietverzekeraar Allianz Trade loopt de hoeveelheid bankroeten hier dan naar verwachting met 58 procent op. Daarmee is ons land koploper van de in totaal 44 landen die ze hebben onderzocht. Meerdere deskundigen houden er inmiddels rekening mee dat er straks veel meer bedrijven gaan omvallen.

Allianz Trade rekent wereldwijd op een toename van 19 procent voor het aantal faillissementen. Dit jaar zouden het er daarbij ook al 10 procent meer zijn dan vorig jaar. Dat komt natuurlijk door het einde van de coronasteun van overheden waardoor er lang weinig bankroeten waren, maar ook door de hoge energierekeningen en verstoringen van toeleveringsketens. Door het toenemen van de rente is het daarbij duurder geworden om geld te lenen. Dat kan bedrijven ook een laatste zetje geven richting een faillissement.

“Nederland is als open exportland altijd ultragevoelig voor internationale ontwikkelingen. De neergang van de economie komt hier hard aan”, zegt risicodirecteur voor de Benelux Johan Geeroms. Volgens hem zouden er ook vraagtekens gezet kunnen worden bij de overheidssteun in Nederland. “Veel MKB-bedrijven klagen over de effectiviteit. Wat ook meespeelt is dat een groot aantal bedrijven hun coronaschulden moeten terugbetalen. Bijna 300.000 ondernemers hebben samen een schuld van ruim 19 miljard euro.”

De firma is niet de eerste die een faillissementsgolf voorspelt. Kredietverzekeraar Atradius gaf onlangs aan dat er volgend jaar waarschijnlijk ruim driekwart meer bedrijven het niet meer redden. Na het begin van de coronacrisis en het instellen van de coronasteun daalde het aantal faillissementen in 2020 en 2021 naar een bijzonder laag niveau. Dit jaar gaan er iets meer bedrijven failliet. Met de stijging van komend jaar rekent Atradius op een bankroet voor 4100 Nederlandse bedrijven.