Periode met hele hoge winsten is weer voorbij bij Shell

De periode met hele hoge winsten door de hoge energieprijzen is weer voorbij bij olie- en gasconcern Shell. Mede door een verminderde handel in gas en en lagere marges op geraffineerde producten liep de winst afgelopen kwartaal flink terug ten opzichte van eerder dit jaar.

Onder de streep bleef 6,7 miljard dollar over, waar in het tweede kwartaal nog een nettowinst van 18 miljard dollar in de boeken ging. Het resultaat is nog wel beduidend beter dan in dezelfde periode vorig jaar.

Net als andere olie- en gasbedrijven profiteerde Shell flink van het oplopen van de prijzen van olie en gas eerder dit jaar. Daardoor kon het concern opeens makkelijk veel meer marge maken. Maar waar de gasprijzen de laatste tijd nog steeds vrij hoog zijn vanwege de oorlog in Oekraïne, zijn ze niet meer zo hoog als op het piekniveau. Ook de prijzen op de oliemarkten zijn al weer behoorlijk gedaald.

Topman Ben van Beurden spreekt van “robuuste resultaten in een tijd van aanhoudende volatiliteit op de wereldwijde energiemarkten”. Zelf kijkt het bedrijf liever naar een winstcijfer dat nog is gecorrigeerd voor een aantal zaken. Dat resultaat kwam uit op 9,5 miljard dollar, wat maar iets lager is dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Shell kondigde bij de kwartaalcijfers ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Het concern wil aandeelhouders belonen door komende tijd voor 4 miljard dollar aan aandelen in te kopen. Daarnaast is Shell van plan om zijn dividend te verhogen.

“Tegelijkertijd werken we nauw samen met overheden en klanten om te voorzien in hun energiebehoeften op korte en lange termijn”, benadrukt Van Beurden in een verklaring. Voor de topman zijn het de laatste kwartaalcijfers die hij presenteert. Hij vertrekt met ingang van volgend jaar en wordt opgevolgd door Wael Sawan, die nu nog leiding geeft aan de activiteiten op het gebied van gas en duurzame energie van het concern.