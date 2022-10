Poetin: ergste economische onrust door sancties voorbij

De grootste economische onrust in Rusland door de zware westerse sancties vanwege de inval in Oekraïne is voorbij. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin tegen de Valdai Discussion Club, een denktank in Moskou.

Volgens Poetin is de “piek” van die economische onrust inmiddels over. Ook zijn de westerse pogingen om de Russische economie “in elkaar te laten storten” mislukt, aldus de president. Hij gaf aan dat de economie zich nu heeft aangepast aan de “nieuwe economische realiteit”.

Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel grote westerse bedrijven Rusland verlaten en werden sancties opgelegd aan onder meer de Russische export en de bankensector in het land. Ook zijn leveringen van producten aan het land door westerse bedrijven stopgezet, waar de Russische industrie last van heeft. Door de sancties krimpt de Russische economie dit jaar.

Poetin verklaarde verder dat Rusland klaarstaat om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met partners in Azië op energiegebied. Die Aziatische partners kunnen helpen met de ontwikkeling van de enorme energievoorraden in Rusland, aldus de president. Grote westerse olie- en gasconcerns als Shell, BP en ExxonMobil hebben Rusland verlaten vanwege de invasie van Oekraïne en zijn gestopt met investeringen in het land.

Daarnaast zei Poetin dat het “krankzinnig” is om te denken dat Rusland iets te maken heeft met de ontploffingen bij de onderzeese gaspijpleidingen van Nord Stream in de Oostzee. Door die explosies ontstonden lekkages en er zijn sterke vermoedens van sabotage. Moskou wijst met een beschuldigende vinger naar het Westen. Een van de pijpleidingen van Nord Stream tussen Rusland en Duitsland is niet beschadigd en kan nog gas leveren. Maar volgens Poetin wil Europa dat niet.