Regelgeving EU-wapenhandel toe aan herziening, vindt Brussel

De EU-wetgeving voor de in-, uit- en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik is aan een update toe, vindt de Europese Commissie. Ze stelt een reeks nieuwe regels voor een veilige, gecontroleerde, legale handel voor, waarbij ook de traceerbaarheid van vuurwapens voor niet-militair gebruik wordt verbeterd. Er komen ook scherpere procedures voor de handel in munitie, essentiële onderdelen, en voor alarm- en seinpistolen, als het aan de commissie ligt.

Naar schatting 35 miljoen clandestiene vuurwapens zijn in handen van inwoners van de Europese Unie, stelt het dagelijks EU-bestuur. Ongeveer 630.000 vuurwapens staan bij de Europese autoriteiten geregistreerd als gestolen of verloren.

“De vuurwapenhandel voedt georganiseerde misdaad in de EU en veroorzaakt politieke instabiliteit in de landen rondom de EU”, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas. “Met de groei van snelle pakketbezorging en nieuwe technologieën zijn nieuwe methodes ontstaan om aan controles te ontsnappen. Als wetgevers moeten we een inhaalslag maken. Met onze voorstellen worden mazen in de huidige wetgeving gedicht die vaak worden gebruikt om wapens de EU binnen te smokkelen.”

Voor vuurwapenfabrikanten en -dealers moet er een Europees, elektronisch vergunningensysteem voor de im- en export komen, stelt de commissie, in plaats van nationale, papieren formulieren waar de meeste landen nu gebruik van maken. Voor jagers, sportschutters en exposanten die hun spullen tijdelijk willen in- of uitvoeren worden de administratieve procedures versimpeld. Alarm- en seinpistolen kunnen alleen onder die naam worden ingevoerd met een bewijs dat het pistool niet kan worden aangepast om als vuurwapen te dienen, vindt de commissie.

De voorstellen moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.