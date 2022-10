Techaandelen zetten beurs Hongkong stevig hoger

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië en Australië lieten donderdagochtend een gemengd beeld zien. Aandelen in Hongkong gingen hard omhoog, aangevoerd door grote techbedrijven, maar de beurs in Tokio zakte iets.

De Hang Seng-index in Hongkong won tussentijds 1,6 procent. De webwinkelbedrijven JD.com en Alibaba behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van bijna 9 procent en 6 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,1 procent.

De week begon nog slecht voor de Hongkongse aandelenmarkt, toen de verstevigde machtsgreep van de Chinese president Xi Jinping zorgen over de gevolgen voor het bedrijfsleven aanwakkerde. Maar in de dagen die volgden herstelde de beurs zich weer.

De Nikkei in Tokio daalde 0,3 procent en de Kospi in Seoul klom 1,6 procent. Uit nieuwe cijfers werd duidelijk dat de economie van Zuid-Korea in het derde kwartaal is gegroeid, maar wel in een lager tempo dan in de voorgaande drie maanden. Dat kwam vooral doordat de consumptie minder hard toenam dan in het tweede kwartaal.

Elektronica- en chipfabrikant Samsung kwam met definitieve cijfers over het derde kwartaal. Daaruit werd duidelijk dat de operationele winst met ruim 31 procent was gedaald op jaarbasis, doordat de vraag naar smartphones en andere apparaten zwak is. Het Zuid-Koreaanse bedrijf, dat eerder al met voorlopige resultaten kwam, won 0,5 procent op de beurs in Seoul.

In Sydney was de Australia & New Zealand Banking Group een opvallende verliezer. Beleggers maken zich na een kwartaalupdate zorgen over de impact van de dalende koopkracht bij huishoudens op de resultaten van de bank en zetten het aandeel 3,5 procent lager. De All Ordinaries in Sydney stond tussentijds 0,5 procent hoger.