Topman Arcadis stapt op, opvolger komt uit eigen gelederen

Topman Peter Oosterveer van ingenieurs- en adviesbureau Arcadis legt zijn functie volgend jaar neer. Operationeel directeur Alan Brookes is zijn beoogde opvolger.

Oosterveer trad in 2017 aan als hoogste baas bij Arcadis, nadat de Schot Neil McArthur na een interne discussie over de koers van het bedrijf moest vertrekken als topman. Volgens Arcadis slaagde Oosterveer erin het bedrijf uit te laten groeien tot een marktleider op het vlak van advies over duurzaamheid en digitalisering.

“Onder zijn leiding, heeft Arcadis zijn financiĆ«le en niet-financiĆ«le resultaten aanzienlijk verbeterd”, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Michiel Lap.

Brookes kwam in 2011 bij Arcadis via de overname van de consultancyfirma EC Harris. De Brit heeft op dit moment al de leiding over de vier bedrijfsonderdelen waarin Arcadis sinds kort is onderverdeeld op basis van thema’s als duurzaamheid en mobiliteit, in plaats van geografische regio’s.