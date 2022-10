Turkije verhoogt inflatieprognose naar ruim 65 procent

De Turkse centrale bank heeft de prognose voor de inflatie in het land flink opgeschroefd vanwege de hogere kosten van energie en andere producten die Turkije moet invoeren. Gouverneur Sahap Kavcioglu van de centrale bank denkt nu dat de inflatie eind dit jaar ongeveer 65,2 procent zal bedragen. In juli werd nog uitgegaan van een stijging van de consumentenprijzen van dik 60 procent tegen eind 2022.

In 2023 zal volgens Kavcioglu de inflatie afnemen tot ruim 22 procent, mede dankzij een normalisering van de wereldwijde energieprijzen. De kosten van het levensonderhoud in Turkije namen afgelopen maand nog fors toe en liggen inmiddels 83,5 procent hoger dan een jaar terug. Dat is het hoogste niveau in meer dan twee decennia en ruim zestien keer zoveel als de officiƫle inflatiedoelstelling van de centrale bank van 5 procent.

Ondanks de hoge inflatie heeft de centrale bank, onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de rente dit jaar al een aantal keren flink verlaagd. In andere landen verhogen de centrale banken juist hun rentetarieven om de inflatie te beteugelen. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente juist zorgt voor hogere prijzen.

Door de rente te verlagen wil Erdogan de koers van de Turkse lira drukken en de economie stimuleren. De lira is dit jaar flink in waarde gedaald waardoor het voor andere landen goedkoper is geworden om Turkse producten te kopen. De lage koers van de Turkse munt is echter ook ongunstig omdat het land zelf veel goederen uit het buitenland moet importeren. Daarnaast heeft de Turkse regering veel leningen in dollars afgesloten, die nu duurder worden om af te lossen.