Uitbater gaspijplijn Nord Stream gaat lekkages onderzoeken

Nord Stream AG, de uitbater van de gaspijplijn Nord Stream 1 die loopt door de Oostzee, gaat voor het eerst onderzoek doen naar de lekkages die zijn veroorzaakt door explosies. Het bedrijf dat grotendeels in handen is van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft een onderzoeksschip gestuurd naar de kust van Zweden om de schade aan de pijplijn tussen Rusland en Duitsland te inspecteren.

Vorige maand waren er ontploffingen bij Nord Stream 1 en de zusterpijplijn Nord Stream 2 waardoor vier lekken zijn ontstaan. Er zijn sterke vermoedens van sabotage. Nord Stream AG zegt dat er een speciaal uitgerust schip is gestuurd naar de exclusieve economische zone van Zweden waarin de pijpleiding ligt en dat specialisten 24 uur nodig hebben om voorbereidingen te treffen voor de inspectiewerkzaamheden. Die inspecties zullen dan drie tot vijf dagen in beslag nemen. Er is daarbij contact met de Zweedse marine.

Nord Stream AG wacht nog op toestemming om onderzoek te doen naar de schade aan de pijplijn in de Deense exclusieve economische zone. Nord Stream 2 AG, de exploitant van Nord Stream 2, zou een eigen onderzoek willen doen naar de lekkages.

Gazprom heeft gezegd dat de reparaties aan de pijplijnen van Nord Stream meer dan een jaar kunnen duren. Een groot gedeelte van de gaspijpleidingen zal mogelijk moeten worden vervangen. Rusland zei dat de explosies een “daad van internationaal terrorisme” zijn en wijst met een beschuldigende vinger naar het Westen.