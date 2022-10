Vattenfall waarschuwt voor grote onzekerheden komende maanden

Het van oorsprong Zweedse energiebedrijf Vattenfall waarschuwt voor “grote onzekerheden” in aanloop naar de winterperiode. Volgens het concern blijven de elektriciteitsprijzen sterk schommelen rond historisch hoge niveaus. Ook de kosten van brandstoffen die nodig zijn voor het opwekken van elektriciteit blijven hoog. Vattenfall is in Nederland een van de grootste energieleveranciers met zo’n 2 miljoen klanten.

“Veel van onze klanten zijn angstig voor de winter”, zegt Anna Borg, topvrouw bij Vattenfall. Zij wijst er ook op dat de kredietrisico’s van het concern groter zijn geworden als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden.

Door de hoge energieprijzen wist Vattenfall zijn omzet wel flink op te voeren in het derde kwartaal, tot 53 miljard Zweedse kroon. Dat is omgerekend zo’n 4,9 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroegen deze inkomsten 36 miljard kroon.

De winst daalde wel hard tot omgerekend 611 miljoen euro. Een jaar eerder bleef er nog bijna drie keer zoveel over onder de streep. Die winstdaling heeft grotendeels te maken met een vergoeding die Vattenfall vorig jaar van Duitsland kreeg voor het sluiten van een kerncentrale in dat land. Die inkomsten heeft Vattenfall dit jaar niet. De operationele winst ging in de afgelopen periode wel met 30 procent omhoog.