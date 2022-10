Webwinkelconcern Amazon heeft last van dure dollar

Webwinkel en techbedrijf Amazon heeft in het derde kwartaal last gehad van de dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro’s werd behaald, daalde omdat die na omrekening minder dollars opleverde. Ook voor de feestdagenperiode verwacht Amazon nog veel last te hebben van wisselkoerseffecten. De prognose voor het lopende kwartaal kwam daardoor aanzienlijk lager uit dan analisten hadden verwacht. Het aandeel kelderde nabeurs op Wall Street met wel 19 procent.

De omzet van heel Amazon ging met 15 procent omhoog tot 127,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 127,6 miljard euro. De Amerikaanse webwinkel verkocht een vijfde meer, maar buiten de Verenigde Staten daalde de omzet met 5 procent. Als alle wisselkoersverschillen niet mee worden geteld viel de overzeese omzet juist een achtste hoger uit.

De clouddiensten van Amazon hadden veel minder last van de dure dollar. Daar steeg de omzet met meer dan een kwart. Dat onderdeel was bovendien goed voor voor alle operationele winst. Zowel de Amerikaanse webwinkel als de internationale onlineshop had hogere kosten dan inkomsten. De nettowinst van Amazon daalde dan ook naar 2,9 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog 3,2 miljard dollar.

Amazon gaat door met het snijden in de kosten, stelt topman Andy Jassy. Met name in de distributiecentra en de bezorging wordt daarin voortgang geboekt, zegt hij. Jassy erkent dat er nogal wat tegenwind is, met hoge inflatie en economische neergang in veel landen. Amazon zal de investeringen daaraan aanpassen.

Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de 140 miljard en 148 miljard dollar. Dat zou tussen de 2 en 8 procent meer zijn dan een jaar eerder. Volgers van het bedrijf hadden op veel hogere verkopen gerekend in het slotkwartaal van het jaar waarin veel cadeaus worden gekocht.

In de nabeurshandel werd het aandeel Amazon ruim een vijfde lager gezet.