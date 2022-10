Zwak kwartaal bioscopen Kinepolis door gebrek aan blockbusters

Bioscoopketen Kinepolis heeft een zwakker kwartaal achter de rug, door een gebrek aan nieuwe filmreleases. Topman Eddy Duquenne geeft aan dat Top Gun: Maverick in september, bijna vier maanden na release, nog altijd de meest populaire film was in de meer dan honderd bioscopen van zijn bedrijf. Normaal is de nummer 1-positie dan al lang ingenomen door een nieuwe blockbuster.

Kinepolis zat wat betreft bezoekersaantallen afgelopen periode op bijna driekwart van het niveau uit 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Het herstel van het bioscoopbezoek verliep in de eerste helft van het jaar nog “beloftevol”, geeft het in meerdere landen actieve bedrijf aan. Maar het zwakkere filmaanbod en de hoge buitentemperaturen in de zomer brachten daar verandering in.

Volgens Duquenne gaven de mensen die toch naar de bioscoop gingen, wel relatief veel uit. Per bezoeker werd er meer aan tickets, dranken en snacks verkocht dan een jaar geleden. Onder de streep bleef er ook winst over, al geeft Kinepolis in zijn update daarover geen specifieke cijfers.

Duquenne zegt dat het filmaanbod voor het vierde kwartaal er wel weer veelbelovend uitziet. Hij rekent daarom op een succesvolle laatste periode van het jaar. Titels die binnenkort uitkomen zijn onder meer Black Panther: Wakanda Forever en Avatar: The Way of Water.