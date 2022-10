Aandacht voor cijfers Air France-KLM en Signify op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van luchtvaartcombinatie Air France-KLM en verlichtingsbedrijf Signify. Bij Air France-KLM zaten de vliegtuigen afgelopen kwartaal weer net zo vol als voor de coronapandemie. De Frans-Nederlandse combinatie haalde zelfs meer geld binnen aan verkochte tickets en vergoedingen voor vrachtvervoer. Dat komt vooral door gestegen ticketprijzen. Het bedrijf boekte een nettowinst van 460 miljoen euro.

De capaciteit van Air France-KLM blijft nog wel flink achter, mede als gevolg van de beperkingen op Schiphol. De problemen op de luchthaven hebben KLM 175 miljoen euro gekost. Daarnaast bedroegen de kosten voor dochtermaatschappij Transavia 55 miljoen euro.

Signify boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het verlichtingsbedrijf is wel somberder over de resultaten in de rest van dit jaar vanwege de economische “tegenwind”. De omzet zal in 2022 daarom minder hard groeien dan eerder verwacht. Signify richt zich de komende maanden op kostenbesparingen.

Ook platenlabel UMG, bodemonderzoeker Fugro, fitnessketen Basic-Fit en detacheerder Brunel openden de boeken. Biotechnoloog Pharming kwam met positief nieuws over leniolisib, een behandeling voor een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als de Duitse autofabrikant Volkswagen, de Franse farmaceut Sanofi en de Europese vliegtuigbouwer Airbus met resultaten.

Daarnaast verwerken beleggers de cijfers van belangrijke Amerikaanse bedrijven als Apple, Amazon en Intel, die donderdag na de slotbel op Wall Street bekend werden gemaakt. Daarbij vielen vooral de resultaten en vooruitzichten van webwinkelconcern Amazon tegen. Chipmaker Intel, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, verlaagde opnieuw zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Bij iPhone-maker Apple viel de groei van de dienstentak tegen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 1 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag omlaag. In Japan hield de centrale bank de rente ongewijzigd en daalde de Nikkei 0,9 procent. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3,4 procent door forse koersverliezen bij de grote Chinese techbedrijven.

De euro was 0,9975 dollar waard, tegen 0,9800 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 87,86 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 95,98 dollar per vat.