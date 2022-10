Air France-KLM daalt, Signify stijgt op rood Damrak

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM behoorde vrijdag tot de vele dalers op het Damrak, na publicatie van de kwartaalcijfers. Bij Air France-KLM (min 5 procent) zaten de vliegtuigen afgelopen kwartaal weer net zo vol als voor de coronapandemie. De Frans-Nederlandse combinatie haalde ook meer geld binnen aan verkochte tickets en vergoedingen voor vrachtvervoer, dankzij hogere prijzen. Het bedrijf boekte een nettowinst van 460 miljoen euro, na een verlies een jaar eerder.

De capaciteit van Air France-KLM blijft nog wel flink achter, mede als gevolg van de beperkingen op Schiphol. De problemen op de luchthaven hebben KLM 175 miljoen euro gekost. Daarnaast bedroegen de kosten voor dochtermaatschappij Transavia 55 miljoen euro.

Signify won daarentegen 0,7 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het bedrijf is wel somberder over de resultaten in de rest van dit jaar vanwege de economische “tegenwind”. De omzet zal in 2022 daarom minder hard groeien dan eerder verwacht. Signify richt zich de komende maanden op kostenbesparingen.

De stemming op de Europese markten werd echter vooral bepaald door de resultaten van belangrijke Amerikaanse bedrijven als Apple, Amazon en Intel, die donderdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Daarbij vielen vooral de resultaten en vooruitzichten van webwinkelconcern Amazon tegen.

Chipmaker Intel, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, verlaagde opnieuw zijn omzetverwachting voor het hele jaar. ASML en branchegenoten ASMI en Besi verloren mede daardoor tot 3 procent op het Damrak.

Bij iPhone-maker Apple viel de groei van de dienstentak wat tegen. Eerdere deze week kwamen grote concerns als Microsoft, Alphabet en Meta Platforms al met zwakke resultaten. Wereldwijd kregen de techbedrijven daardoor harde klappen. Op het Damrak zakte techinvesteerder Prosus 5 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent in het rood op 660,22 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 903,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

UMG zakte 7 procent. Het platenlabel boekte in het derde kwartaal een hogere omzet, maar de groei viel wel lager uit dan in het tweede kwartaal. Basic-Fit leverde 7 procent in. De sportschoolketen zag het gemiddeld aantal leden per sportschool weer uitkomen op het niveau van voor corona, maar ziet de resultaten dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht.

De euro was 0,9939 dollar waard, tegen 0,9800 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 87,67 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 95,73 dollar per vat.