Air France-KLM geïnteresseerd in Portugese maatschappij TAP

Luchtvaartconcern Air France-KLM is geïnteresseerd in het overnemen van aandelen in de Portugese maatschappij TAP. Topman Ben Smith zegt dat zijn bedrijf “een partnerschap of overname wil als de omstandigheden goed zijn”.

Volgens Smith is consolidatie, het samenvoegen van meerdere bedrijven, essentieel voor Air France-KLM. “Naar mogelijkheden op het Iberisch schiereiland doen we al vele jaren onderzoek”, vertelde de topman. Air France-KLM is als onderdeel van een consortium ook in onderhandeling over de overname van de Italiaanse maatschappij ITA Airways.

Ook het Duitse Lufthansa is mogelijk geïnteresseerd. Dat concern werd eerder afgewezen voor de overname van ITA. Toen wilde Lufthansa alleen voor een meerderheidsbelang instappen. Het is niet duidelijk welk deel beschikbaar is van TAP, waarvoor de Portugese overheid op zoek is naar een geïnteresseerde partij uit de sector.

British Airways-moeder IAG lijkt een minder waarschijnlijke partij voor TAP, omdat de luchtvaartgroep al eigenaar is van verschillende Spaanse concurrerende maatschappijen. Topman Luis Gallego heeft daarbij vrijdag ook gezegd de Spaanse vakantievlieger Air Europa helemaal in handen te willen krijgen in plaats van de huidige 20 procent.

De Portugese minister van Infrastructuur Pedro Nuno Santos heeft aangegeven dat TAP moet samengaan met “een groot luchtvaartconcern” om levensvatbaar te blijven. De maatschappij leed vorig jaar een verlies van 1,6 miljard euro en de overheid kwam tijdens de coronacrisis met ruim 2,5 miljard euro aan steun. Tijdens een eerdere verkoop, in 2015, waren niet veel Europese partijen geïnteresseerd. Toen ging een meerderheid naar een Braziliaans consortium, maar de groep stapte er tijdens de coronapandemie helemaal uit. TAP is wat verbindingen met Brazilië betreft de grootste van Europa.