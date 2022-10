Amazon 125 miljard dollar minder waard op beurs na cijfers

Amazon is kort na het openen van de beurzen in New York 125 miljard dollar minder waard geworden. Beleggers schrokken van de verwachtingen die het webwinkel- en techbedrijf afgaf voor het slotkwartaal van dit jaar, met de belangrijke feestdagen. In het voorbije kwartaal kampte het bedrijf buiten de Amerikaanse thuismarkt met ongunstige wisselkoerseffecten en de nettowinst viel lager uit.

Na enige minuten handelen stond Amazon meer dan 10 procent lager op de beurs en verliest daarmee bijna zijn status als bedrijf dat meer dan een biljoen waard is.

Apple was een ander groot techbedrijf dat met kwartaalcijfers kwam en steeg 3,7 procent. Bij de iPhone-fabrikant vielen de prognoses voor de verkoop in de laatste drie maanden van 2022 juist mee. In de afgelopen meetperiode verkocht het bedrijf van vrijwel al zijn producten meer, behalve de iPad.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,9 procent hoger op 32.331 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,5 procent hoger gezet, op 3827 punten en techbeurs Nasdaq ging ook 0,5 procent omhoog tot 10.850 punten.

In de zogeheten voorbeurshandel werkten de graadmeters iets van hun eerdere verliezen weg nadat een voor de Federal Reserve belangrijk inflatiecijfer lager uitviel dan verwacht. Daardoor zou de koepel van centrale banken mogelijk minder agressief de rentes willen verhogen, wat gunstig kan uitpakken voor de waardering van aandelen.

De chipsector stond ook in de belangstelling na kwartaalcijfers van Intel, een van de grootste fabrikanten van halfgeleiders ter wereld. Het bedrijf was somberder over de te behalen omzet in heel het jaar en gaat veel kosten besparen. Het aandeel ging desondanks ruim 8 procent omhoog op de beurs. Branchegenoten als Texas Instruments, Qualcomm, Micron Technology en AMD gingen tot 3 procent vooruit.

Daarnaast openden grote oliebedrijven de boeken. ExxonMobil (plus 1,8 procent) boekte in het derde kwartaal zijn hoogste winst ooit en Chevron (plus 1,6 procent) kende het op één na beste kwartaalresultaat ooit. Ze dankten die torenhoge winsten aan de grote vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas in Europa, dat grotendeels verstoken blijft van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne.

De euro was 0,9980 dollar waard, tegenover 0,9800 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 88,06 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 96,02 dollar per vat.