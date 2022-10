Basic-Fit bijna vijfde minder waard, ook klap AF-KLM op beurs

Fitnessketen Basic-Fit is vrijdag bijna een vijfde minder waard geworden op de beurs in Amsterdam. Het bedrijf kwam met tegenvallende resultaten en voorziet een minder snelle groei. Ook luchtvaartconcern Air France-KLM leverde flink in. De twee bedrijven zetten de MidKap-index voor middelgrote bedrijven ook stevig in de min. Muzieklabel UMG opende ook de boeken en eindigde onderaan in de AEX-index.

Behalve bedrijfsresultaten verwerkten beleggers ook het de toekomstverwachtingen die ondernemingen in binnen- en buitenland afgeven. Zij houden volop rekening met een recessie. Daartegenover stond een onverwacht sterke groei van de Duitse economie, maar die van Frankrijk en Spanje groeiden juist minder hard.

De inflatie in Duitsland bereikte een recordniveau en ook in Frankrijk kwam die opnieuw hoger uit. Dat vergroot de kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) ook bij de volgende beleidsvergadering nog hard ingrijpt.

Basic-Fit (min 19 procent) zag het gemiddeld aantal leden per sportschool weer uitkomen op het niveau van voor corona, maar ziet de resultaten dit jaar lager uitvallen dan eerder verwacht. De verwachte ledengroei voor dit jaar werd wel naar beneden bijgesteld, net als het aantal fitnessclubs. Analisten van Degroof Petercam verlaagden hun advies voor het aandeel naar verkopen in een reactie op het kwartaalbericht.

Hoewel bij Air France-KLM (min 13,1 procent) de vliegtuigen afgelopen kwartaal weer net zo vol zaten als voor de coronapandemie, blijft de capaciteit nog wel flink achter, mede als gevolg van de beperkingen op Schiphol. De problemen op de luchthaven hebben KLM 175 miljoen euro gekost. Daarnaast bedroegen de kosten voor dochtermaatschappij Transavia 55 miljoen euro.

Bij de hoofdfondsen verloor UMG 5,6 procent. Het platenlabel boekte in het derde kwartaal een hogere omzet, maar de groei viel wel lager uit dan in het tweede kwartaal. Techinvesteerder Prosus kampte met de malaise in de techsector en zakte 5,3 procent, ondanks een adviesverhoging van Investec. Signify verloor een fractie. Het verlichtingsbedrijf boekte meer omzet en winst, maar is wel somberder over de resultaten in de rest van dit jaar vanwege de economische “tegenwind”.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 667,52 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 904,11 punten. De beurs in Londen daalde 0,5 procent. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De euro was 0,9944 dollar waard, tegen 0,9800 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 87,97 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent goedkoper op 95,73 dollar per vat.