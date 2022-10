Bezos raakt miljarden kwijt door forse koersdaling Amazon

De Amerikaan Jeff Bezos lijkt door de tegenvallende resultaten van webwinkel Amazon miljarden aan vermogen kwijt te raken. De aandelen van zijn techbedrijf staan in de voorbeurshandel 12 procent lager dan een dag eerder, wat een verdere neergang van de waarde van het concern betekent.

Even leek Amazon zelfs ruim een vijfde aan beurswaarde kwijt te raken. Dat zou voor grootaandeelhouder Bezos een vermogensverlies van 23 miljard dollar hebben betekend. Volgens financieel persbureau Bloomberg zou dat het op vier na grootste verlies van een individu binnen één dag zijn. Onder anderen Mark Zuckerberg, eigenaar van Facebook-moederbedrijf Meta, en Twitter-eigenaar en Tesla-topman Elon Musk raakten eerder zoveel geld kwijt in zo’n korte tijd.

De 58-jarige Bezos zou bij een koersverlies van 21 procent nog 111 miljard dollar overhouden aan vermogen. Dat was vorig jaar juli, op de piek, nog 214 miljard. De afgelopen maanden werd Amazon net als andere techbedrijven minder populair. Dit jaar was het koersverlies tot donderdag al ongeveer een derde.

Ook MacKenzie Scott, de voormalig echtgenote van Bezos, teert door het waardeverlies in op haar vermogen. Na de scheiding kreeg Scott veel Amazon-aandelen. Daardoor lijkt ze nu ook miljarden kwijt te raken.

Amazon had in het derde kwartaal last van de dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro’s werd behaald, daalde omdat die na omrekening minder dollars opleverde. Ook voor de feestdagenperiode verwacht Amazon nog veel last te hebben van wisselkoerseffecten.