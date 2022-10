Biden: winst Shell moet naar consument, niet naar hoger dividend

De Amerikaanse president Joe Biden is niet te spreken over de op één na hoogste winst ooit van gas- en olieconcern Shell. Het steekt hem dat Shell de dividenden verhoogt, in plaats van dat het bedrijf de prijs aan de pomp verlaagt.

Na een nettowinst van 18 miljard in het tweede kwartaal, meldde Shell donderdag een winst van 6,7 miljard euro. Biden heeft oliemaatschappijen al herhaaldelijk opgeroepen om de prijzen aan de Amerikaanse benzinepomp te verlagen. In plaats daarvan “gaan de winsten terug naar de aandeelhouders”, aldus de Amerikaanse president.

Andere olie- en gasconcerns profiteerden ook flink van het oplopen van de prijzen van olie en gas eerder dit jaar. Daardoor kon Shell opeens makkelijk veel meer marge maken. Maar waar de gasprijzen de laatste tijd nog steeds vrij hoog zijn vanwege de oorlog in Oekraïne, zijn ze niet meer zo hoog als op het piekniveau. Ook de prijzen op de oliemarkten zijn al weer behoorlijk gedaald.

Net als Europa kampen de Verenigde Staten met een flink opgelopen inflatie. Dat zet een rem op de Amerikaanse economie, hoewel het er nog steeds mogelijk is om voor rond de dollar per liter te tanken. Om de kosten voor brandstof te drukken, riep Biden eerder Amerikaanse olieconcerns al op hun productie te verhogen.

Het is Biden er veel aan gelegen om benzineprijzen niet verder te laten stijgen. De steeds hogere prijzen voor brandstof tasten namelijk zijn populariteit als president aan. Met tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in aantocht kan Biden dat nu eigenlijk niet gebruiken.