Britse premier Sunak wil meer bezuinigen en belastingen verhogen

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak wil in zijn nog te presenteren economisch plan een extra buffer opbouwen in de overheidsfinanciën. Daarmee moet het omvangrijke begrotingstekort van het Verenigd Koninkrijk worden gecompenseerd. Volgens Britse media zou Sunak in totaal 50 miljard pond (58 miljard euro) willen ophalen met bezuinigingen en belastingverhogingen.

Sunak en zijn minister van Financiën Jeremy Hunt willen zo extra speelruimte creëren boven het fiscale gat van 35 miljard pond (40 miljard euro). Het economisch pakket zal daardoor meer geloofwaardigheid moeten krijgen bij investeerders, zei een overheidsfunctionaris die anoniem wilde blijven omdat de plannen nog niet openbaar zijn.

De begrotingsplannen zouden eigenlijk aanstaande maandag naar buiten worden gebracht. Maar de publicatie werd eerder deze week opgeschoven naar 17 november. Op de financiële markten wordt reikhalzend uitgekeken naar de plannen. Sunak en Hunt zullen dan uit de doeken doen hoe ze de overheidsschulden omlaag willen krijgen en de financiële stabiliteit willen herstellen.

Onder Sunaks voorganger Liz Truss was grote onvrede en onrust ontstaan op financiële markten over haar omstreden begrotingsplannen. Ze wilde namelijk forse belastingverlagingen doorvoeren en de overheid zou ook flink meer gaan uitgeven. Daarvoor wilde Truss veel geld lenen waardoor het begrotingstekort nog verder dreigde op te lopen. Dat falende economische beleid kostte haar vorige week het premierschap.