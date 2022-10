Centrale bank ziet inflatie Rusland afkoelen en houdt rente gelijk

De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land gelijk gehouden op 7,5 procent. Volgens de centrale bank lijkt het erop dat de inflatie vertraagt en eind dit jaar uitkomt tussen de 12 en 13 procent. Na de eerste sancties door de invasie van Oekraïne had de bank de rente fors verhoogd tot 20 procent en daarna weer in flinke stappen verlaagd. Dit is de eerste keer de afgelopen maanden dat het tarief gelijk blijft.

De Russische centrale bank rekent voor dit jaar op een economische krimp van 3 tot 3,5 procent. Volgens een verklaring zijn Russen sinds de gedeeltelijke mobilisatie steeds meer geneigd te sparen in plaats van geld uit te geven en zorgt dat voor minder bestedingen. Ook zorgt het oproepen van Russische mannen voor het leger voor druk op de arbeidsmarkt, aldus de centrale bank.