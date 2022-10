Concurrenten NS willen gunning treinconcessie tegenhouden

Een groep openbaarvervoerbedrijven heeft een kort geding aangespannen om de voorgenomen onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen tegen te houden. Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) wil dat het proces om die concessie aan te besteden wordt stopgezet totdat er in maart een beslissing is genomen in een bodemprocedure.

FMN, een samenwerkingsverband van Arriva, Transdev, Qbuzz, Keolis en EBS, is het er niet mee eens dat de overheid van plan is het hoofdrailnet zonder aanbesteding aan NS te geven voor opnieuw tien jaar. “In de Europese regels staat dat er eerst met marktpartijen moet worden gepraat en pas als laatste stap naar een onderhandse gunning mag worden gegrepen”, legt een woordvoerster van FMN uit. “Dat is allemaal niet gebeurd en de overheid wil meteen onderhands gunnen.”

Mocht het kort geding worden verloren maar in de bodemprocedure worden vastgesteld dat de Europese regels niet zijn gevolgd, dan gaat een onderhandse gunning alsnog van tafel. Toch is het belangrijk dat de procedure nu stopt, meent FMN. “Nu worden de precieze voorwaarden voor de gunning bepaald, maar dat gaat zonder de markt. Het is niet gezegd dat die voorwaarden veranderen als het opnieuw wordt gedaan”, aldus de woordvoerster. “Wij vinden dat de regering alle marktpartijen moet horen voordat er beslissingen worden genomen.”

Komende dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de gunning van het hoofdrailnet. Een datum voor het kort geding is nog niet bekend.