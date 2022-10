Duitse inflatie op nieuwe recordhoogte

Duitsers waren deze maand in doorsnee 10,4 procent meer geld kwijt aan producten en diensten dan een jaar geleden, meldt het federale statistiekbureau Destatis op basis van een eerste raming. Daarmee gaat het record van september alweer uit de boeken. Toen kwam de inflatie uit op 10 procent op jaarbasis.

Door de Russische inval in Oekraïne en het afknijpen van de gastoevoer naar Europa door het Kremlin stegen de energieprijzen hard. Volgens het Duitse statistiekbureau was energie deze maand 43 procent duurder dan in oktober vorig jaar. Een btw-verlaging op gas en stadswarmte voorkwam een nog sterkere toename. Ook voedingsmiddelen stegen bovengemiddeld hard in prijs en waren ruim een vijfde duurder dan een jaar eerder.

Destatis wijst er ook op dat het wereldwijde transport van goederen nog altijd niet soepel loopt, door verstoringen die hun oorsprong vinden in de coronapandemie. Pakhuizen bij havens zitten bijvoorbeeld vol en schepen kunnen moeilijk containers lossen. Doordat spullen dan niet op de plek komen waar ze nodig zijn, neemt de schaarste toe en stijgen de prijzen.