Economisch vertrouwen eurozone op laagste punt sinds najaar 2020

Het economisch vertrouwen in de eurozone is deze maand gedaald tot het diepste punt sinds november 2020, toen een nieuwe golf aan coronabesmettingen de stemming onder ondernemers en huishoudens drukte. Vooral bedrijven in de industrie en dienstensector waren in oktober pessimistischer, melden onderzoekers van de Europese Commissie.

Net als in Nederland kampen veel andere Europese landen met sterk gestegen energieprijzen en hoge inflatie. In de industrie hebben ondernemers op dit moment te maken met een afname van het aantal opdrachten, terwijl de onverkochte voorraden toenemen. Dienstverlenende bedrijven, waar bijvoorbeeld restaurants en vervoerders onder vallen, zijn zowel over de huidige situatie als de nabije toekomst pessimistischer. Hierbij speelt waarschijnlijk mee dat Europeanen door de prijsstijgingen minder te besteden hebben.

Consumenten zijn juist iets optimistischer geworden dan in september. In die maand daalde het consumentenvertrouwen tot een historisch dieptepunt. Winkeliers wonnen ook aan vertrouwen door sterke verkoopcijfers in de afgelopen maanden.

De graadmeter van de Europese Commissie voor het economische sentiment daalde 1,1 punt tot een stand van 92,5. In heel de Europese Unie zakte het vertrouwen met 1,5 punt tot 90,9.