ExxonMobil en Chevron boeken meer winst door stijging gasexport

De Amerikaanse olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron boekten in het afgelopen kwartaal fors meer winst. Mede door de sterke stijging van de vraag naar aardgas en de hogere prijzen vergaarden de twee energiereuzen samen meer dan 30 miljard dollar aan winst.

ExxonMobil boekte zelfs de hoogste winst in zijn 152-jarige bestaan en Chevron kende het op één na beste kwartaalresultaat ooit. Doordat Rusland als vergelding voor de westerse sancties tegen het land de gaskraan naar Europa vrijwel volledig heeft dichtgedraaid, importeren Europese landen noodgedwongen meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten.

De nettowinst van ExxonMobil van 19,7 miljard dollar overtrof het vorige record van 17,6 miljard dollar, dat in het tweede kwartaal werd behaald. De sterke winstreeks zal naar verwachting ook aanhouden in het huidige kwartaal. Volgens de prognoses zal ExxonMobil dit jaar waarschijnlijk een winst boeken van meer dan 50 miljard dollar. Dat is meer dan de gezamenlijke winst van webwinkelconcern Amazon, levensmiddelenconcern Procter & Gamble en de fabrikant van elektrische auto’s Tesla.

Chevron boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van 11,2 miljard dollar. Dat was iets lager dan het recordniveau van meer dan 12 miljard dollar in het tweede kwartaal. De sterke winstcijfers volgen op even sterke resultaten van de Europese concurrenten als Shell en TotalEnergies, die ook blijven profiteren van de hoge gasprijzen door de oorlog in Oekraïne.

De aandeelhouders zijn de belangrijkste begunstigden van de sterke winsten in de oliesector. Dat komt doordat de concerns een groot deel van de winst teruggeven aan de aandeelhouders via hogere dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Dit levert de oliemaatschappijen echter veel kritiek op. De Amerikaanse president Joe Biden heeft oliemaatschappijen, waaronder Shell, al herhaaldelijk opgeroepen om de prijzen aan de benzinepomp te verlagen in plaats van de hoge winsten terug te geven aan de aandeelhouders.