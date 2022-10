Klimaatbeloften techbedrijven ondermijnd door toeleveranciers

De klimaatbeloften van Amazon, Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet worden ondermijnd door de toeleveranciers van deze grote Amerikaanse technologiebedrijven. De techreuzen hebben zelf toegezegd om hun eigen activiteiten voor 100 procent emissievrij uit te voeren. Maar hun veelal minder bekende leveranciers, die de belangrijkste componenten maken van populaire producten zoals de Kindle, de Xbox- of Pixel-smartphones, blijven sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een rapport van Greenpeace.

Volgens onderzoekers van de milieuorganisatie halen twaalf van de veertien topleveranciers gemiddeld 5,4 procent van hun energie uit schone bronnen. Daarbij merken ze op dat een aantal bedrijven die gegevens niet openbaar wil maken.

De belangrijkste klanten van deze leveranciers, waaronder HP, Dell, Lenovo, Sony, LG en Samsung, zijn daar volgens Greenpeace deels medeschuldig aan. Van de tien grootste elektronicamerken heeft namelijk alleen iPhone-maker Apple een emissiestrategie die haar leveranciers verplicht tegen 2030 100 procent uitstootvrij te werken door duurzame energiebronnen te gebruiken.

“De grote merken van consumentenelektronica bieden onvoldoende prikkels of ondersteuning voor hun leveranciers om de CO2-uitstoot terug te dringen”, concluderen de onderzoekers van Greenpeace. “Ze zijn er niet in geslaagd om zinvolle doelstellingen voor het gebruik van duurzame energiebronnen vast te stellen waar het echt telt, namelijk in hun toeleveringsketens.”

In de toeleveringsketens van de bekende techmerken zitten grote Aziatische chipmakers als TSMC en SK Hynix, die net zoveel stroom gebruiken als sommige landen in hun geheel, om hun geavanceerde chips te produceren die worden gebruikt in een breed scala van producten. Hoewel hun producten onmisbaar zijn, worden ze overwegend gemaakt met energie uit fossiele brandstoffen. Zo haalden TSMC en SK Hynix in 2021 respectievelijk slechts 9 procent en 4 procent van hun energie uit duurzame bronnen.

Het Taiwanese TSMC gebruikt net zoveel stroom als Sri Lanka, dat 21 miljoen inwoners telt. In 2025 zal het stroomverbruik van TSMC naar verwachting goed zijn voor 12,5 procent van het totale energieverbruik van Taiwan, dat meer dan helft van zijn stroom haalt uit kolen en andere fossiele brandstoffen. Volgens Greenpeace zal de gehele wereldwijde techsector in 2030 60 procent meer energie gebruiken dan in 2020.