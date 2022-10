MIVD waarschuwt bedrijven: Rusland is uit op oorlogstechnologie

De Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt Nederlandse bedrijven dat Rusland via dekmantelfirma’s de hand probeert te leggen op technologie en onderdelen die worden gebruikt voor de oorlog in Oekraïne. Het gaat hier bijvoorbeeld om microchips of vliegtuigonderdelen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie naar aanleiding van een interview hierover in het Financieele Dagblad met Jan Swillens, hoofd van de MIVD.

Rusland kan vanwege de internationale sancties moeilijk aan technologie en onderdelen komen die het juist hard nodig heeft bij de strijd in Oekraïne. Daarom proberen de geheime diensten van het land hieraan te komen door bedrijven op te richten die inkopen doen bij Nederlandse firma’s, zonder hun intenties kenbaar te maken. Deze worden vervolgens naar Rusland gesmokkeld en daar gebruikt voor militaire doeleinden.

De Russische interesse gaat met name uit naar producten die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt, zoals voertuigonderdelen, communicatieapparatuur en maritieme technologie. De woordvoerder van Defensie ziet ook dat Rusland uit is op vliegtuigonderdelen. Door de internationale sancties staan veel vliegtuigen in Rusland aan de grond, wegens een gebrek aan onderdelen. Om toch vliegtuigen te laten opstijgen, worden de onderdelen uit andere vliegtuigen gehaald die in de hangars blijven staan.

De Nederlandse industrie kan al langer op de interesse van de Russen rekenen. Maar hun aandacht hiervoor is wel verscherpt na de inval van de Krim in 2014 en dit is verder geïntensiveerd sinds Moskou in februari dit jaar Oekraïne binnenviel.

“Hoe zwaarder de sancties zijn, hoe moeilijker het wordt voor de Russische geheime diensten, en hoe inventiever ze moeten zijn om sancties te omzeilen”, zegt de woordvoerder van Defensie. Daarom is het volgens hem “lastig” voor ondernemers om in de gaten te hebben dat ze indirect zaken doen met Rusland. Toch helpt het volgens hem als ze waakzaam zijn. Ondernemers die vermoeden hiermee te maken te hebben, kunnen zich melden bij het Ondernemersloket Sancties Rusland.