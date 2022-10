Nikkei lager na rentebesluit van Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag licht omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Japanse centrale bank om de zeer lage rente ongewijzigd te houden. De Bank of Japan is de enige van de grote centrale banken in de wereld die de rente nog niet heeft verhoogd en vasthoudt aan het stimuleringsbeleid, dat werd ingevoerd om de economische groei aan te jagen..

In vergelijking met andere grote landen is de inflatie in Japan ook nog altijd laag. Doordat elders in de wereld de rentes wel worden verhoogd staat de waarde van Japanse yen onder druk. Zo verloor de munt dit jaar zo’n 20 procent aan waarde ten opzichte van de dollar. De Japanse autoriteiten hebben onlangs ingegrepen op de valutamarkt en kochten yens op om de waarde van de munt te stutten.

De Bank of Japan verhoogde wel de inflatieprognose naar 2,9 procent, maar verwacht dat de inflatie volgend jaar afneemt tot 1,6 procent. Dat is ruim onder de doelstelling van 2 procent. Dat de centrale bank zich nog altijd zorgen maakt over de economie blijkt wel uit het feit dat de groeiverwachting voor de economie is verlaagd, van 2,4 procent tot 2 procent. Voor volgend jaar wordt een verdere afzwakking voorzien tot 1,9 procent. Volgens lokale media zal de Japanse overheid later op de dag een groot steunpakket aankondigen, met maatregelen om de bevolking te helpen met de hoge energierekening.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 0,6 procent lager. De Japanse chipbedrijven lieten een gemengd beeld zien na het kwartaalbericht van Intel, waarin de Amerikaanse chipproducent zijn omzetverwachting opnieuw verlaagde vanwege de zwakke vraag naar chips. Tokyo Electron verloor 1 procent en Advantest won 2 procent. De Japanse toeleveranciers van Apple daalden na de kwartaalcijfers van de iPhone-maker. TDK zakte 2 procent en Murata Manufacturing verloor 0,2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte ruim 2 procent. De Chinese techbedrijven stonden onder druk door tegenvallende resultaten van het grote Amerikaanse webwinkelconcern Amazon. Chinese concurrenten als Alibaba en JD.com leverden tot 5,6 procent in. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,8 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent onder aanvoering van de grote mijnbouwbedrijven.