Ook British Airways-moeder ziet sterk herstel luchtvaartsector

Ook luchtvaartgroep IAG, het moederconcern van British Airways, merkt dat de sector zich goed aan het herstellen is van de coronacrisis. Het bedrijf verwacht dat begin volgend jaar weer 95 procent van de capaciteit van 2019 wordt gehaald. Deze maanden ligt de capaciteit op 87 procent van de tijd voor coronabeperkingen.

Maar ook het afgelopen kwartaal was door de sterke zomervakantie al erg succesvol voor IAG, dat ook eigenaar is van de Spaanse maatschappijen Iberia en Vueling. De winst na belastingen bedroeg van juli tot en met september maar liefst 853 miljoen euro, terwijl vorig jaar rond deze tijd nog een verlies van 574 miljoen euro de boeken in ging.

Topman Luis Gallego ziet dat mensen graag op vakantie willen nu het weer kan, ook al is hun koopkracht door de hoge inflatie flink gedaald. “De vraag vanuit vakantiegangers is vooral heel goed. Zakelijke reizen blijven zich gestaag herstellen.”

Ook Air France-KLM maakte vrijdag een winst over het afgelopen kwartaal bekend. Het concern verwacht begin volgend jaar op 90 procent van de capaciteit van voor corona te zitten. Eerder toonde het Duitse Lufthansa zich al positief over de vooruitzichten voor de komende tijd.