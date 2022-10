Producentenvertrouwen iets verder gedaald in oktober

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in oktober iets verder gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de derde maand op rij dat het producentenvertrouwen verslechtert door zorgen over de hoge inflatie en een mogelijke recessie.

De index die het vertrouwen meet ging van 2,6 in september naar 2,5 in oktober, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderpositie. Daarentegen waren producenten wat minder negatief over de verwachte productie en was hun oordeel over de voorraden gereed product ook iets minder negatief.

Het producentenvertrouwen ligt nog wel boven het langjarige gemiddelde van 1,1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in oktober lager dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het meest positief. Ook ondernemers in de transportmiddelen-, textiel- en metaalindustrie waren positief.

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het vierde kwartaal van 2022 uit op 82,7 procent. Dat was een daling ten opzichte van een kwartaal eerder en ook lager dan een jaar eerder.

Het percentage ondernemers dat productiebelemmeringen zegt te ondervinden is volgens het CBS niet eerder zo groot geweest. Het vaakst noemen ondernemers een tekort aan arbeidskrachten, een tekort aan productiemiddelen en onvoldoende vraag.

Het CBS merkt verder op dat in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, het vertrouwen van producenten in oktober verder is verslechterd. Dat komt doordat ze negatiever waren over de toekomstige bedrijvigheid. Ook in Duitsland daalde de bezettingsgraad, van 85,3 naar 84,6 procent.