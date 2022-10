Techbedrijven trekken Amerikaanse beurzen omhoog, Amazon onderuit

Breed herstel bij techbedrijven heeft de Amerikaanse beurzen vrijdag aan een stevige winst geholpen. Vooral Apple sprong in het oog. De resultaten van dat bedrijf over het afgelopen kwartaal vielen in de smaak en hielpen de iPhonemaker aan een winst van 7,6 procent. Dat was de grootste dagwinst in meer dan twee jaar tijd voor Apple. Amazon zakte juist 6,8 procent. Wat beleggers vooral zorgen baarde bij het webwinkelconcern was de prognose voor het feestdagenkwartaal.

De omzet in dat slotkwartaal valt volgens Amazon veel lager uit dan waar analisten op hadden gerekend. Deels komt dat door de dure dollar, waardoor verkopen in internationale Amazon-webwinkels minder waard zijn in dollars. Maar ook de aanhoudend hoge inflatie in veel landen speelt het bedrijf parten nu steeds meer mensen op hun uitgaven letten.

Bij Apple vielen de prognoses voor de verkoop in de laatste drie maanden van 2022 juist mee. De laatste weken kwamen er signalen dat de verkoop van de nieuwe iPhones tegen zou vallen, maar volgens Apple zijn juist vooral de duurdere modellen in trek. In de afgelopen meetperiode verkocht het bedrijf van vrijwel al zijn producten meer, behalve de iPad.

De chipsector stond ook in de belangstelling na kwartaalcijfers van Intel. Het bedrijf was somberder over de te behalen omzet in heel het jaar en gaat veel kosten besparen. Het aandeel ging desondanks haast 11 procent omhoog op de beurs. Branchegenoten als Texas Instruments, Qualcomm, Micron Technology en AMD gingen tot 5,8 procent vooruit.

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 2,6 procent op 32.861,80 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 2,5 procent hoger gezet op 3901,06 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,9 procent omhoog tot 11.102,45 punten.

Beleggers verwerkten ook een voor de Federal Reserve belangrijk inflatiecijfer. Dat viel lager uit dan verwacht en daardoor zou de koepel van centrale banken mogelijk minder agressief de rentes willen verhogen, wat gunstig kan uitpakken voor de waardering van aandelen.

Daarnaast openden grote oliebedrijven de boeken. ExxonMobil (plus 2,9 procent) boekte in het derde kwartaal zijn hoogste winst ooit en Chevron (plus 1,2 procent) kende het op één na beste kwartaalresultaat ooit. Ze dankten die torenhoge winsten aan de grote vraag naar lng in Europa, dat grotendeels verstoken blijft van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne.

De euro was 0,9962 dollar waard, tegenover 0,9944 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 88,22 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 96,10 dollar per vat.