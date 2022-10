Touringcarsector: busreizen nog in trek ondanks hoge dieselprijs

Ondanks de hoge dieselprijs aan de pomp gaan schoolreisjes en personeelsuitjes met touringcars vooralsnog door. Dat meldt een woordvoerder van koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Touringcarbedrijven berekenen de hoge prijs voor de brandstof wel door, maar dat weerhoudt mensen er nog niet van om af te zien van een busreis.

Volgens de woordvoerder is het touringcarseizoen normaal gesproken al ten einde, maar veel bedrijven hebben nu zelfs nog opdrachten tot ver in november. Hoe de vlag er echter over een paar maanden bij hangt, dat weet hij niet. Daarmee doelt de zegsman onder meer op een mogelijk dieseltekort. Nieuwe Europese sancties tegen Rusland zouden er namelijk toe kunnen leiden dat er bij sommige tankstations straks geen diesel meer te krijgen is, waarschuwde de Belangenvereniging Tankstations eerder deze week.

De prijs voor diesel is al langer hoog. Touringcarbedrijven besloten daarop met klanten om tafel te gaan. “Veel bedrijven waren van mening dat zij niet zomaar de prijzen konden verhogen, zeker niet voor klanten die al vroeg een reis hebben geboekt”, ligt de woordvoerder toe. “Maar feit is dat de marges in de sector niet bijzonder hoog zijn, dus de prijs moest in sommige gevallen worden doorberekend. Het wil dus wel eens voorkomen dat een bedrijf terugkomt op een eerder afgesproken prijs, omdat een reis wel rendabel moet zijn.”

De touringcarbranche is al langer bezig met de transitie naar elektrische touringcars. Al is het maar omdat steeds meer binnensteden in de toekomst emissievrij zullen zijn. “Tegen 2030 zullen veel touringcars elektrisch rijden. Wat voor nu een probleem is, is de levering van elektrische bussen”, legt de woordvoerder uit.

Ook zijn er problemen met de planbaarheid. Zo weten openbaarvervoerbedrijven hoeveel een bus dagelijks rijdt, waar de batterijcapaciteit op afgesteld kan worden. “Voor touringcars is dat anders. De ene dag rijdt een bus 50 kilometer, de andere dag 750. Maar er wordt dus wel degelijk naar gekeken”, aldus de zegsman.