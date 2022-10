Uitgaven huishoudens bezorgen Duitse economie onverwachts groei

De Duitse economie is in het derde kwartaal harder gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. Dat kwam vooral doordat consumenten veel bleven uitgeven in de grootste economie van de Europese Unie. Economen hadden juist gerekend op krimp.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, meldde het nationale statistiekbureau Destatis op basis van een eerste raming. In het voorgaande kwartaal groeide de Duitse economie slechts 0,1 procent.

Economen van het statistiekbureau wijzen erop dat de economische omstandigheden zwaar waren in juli, augustus en september. Naast de oorlog in Oekraïne hebben exporterende bedrijven ook te maken met Chinese coronalockdowns en problemen in de toelevering van onderdelen voor de industrie.

Zo is Duitsland een van de hardst geraakte landen door het dichtdraaien van de Russische gaskraan. Voor de Russische inval was de grootste Europese economie voor meer dan de helft van het gas afhankelijk van het land. Door de sterk gestegen prijzen hebben industriebedrijven de productie al teruggeschroefd of gepauzeerd en heeft de Duitse regering tientallen miljarden uitgegeven om grote energieconcerns voor omvallen te behoeden.

Eerder op de dag werd bekend dat Spanje en Frankrijk in het derde kwartaal te maken hadden met een veel lagere economische groei dan in de voorgaande drie maanden. Huishoudens zijn voorzichtiger met hun uitgaven nu ze door sterke prijsstijgingen minder te besteden hebben, en dat raakt ook het bbp.