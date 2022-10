Verlichtingsbedrijf Signify somberder over rest van het jaar

Verlichtingsbedrijf Signify is somberder over de resultaten in de rest van dit jaar. Economische “tegenwind” blijft de markt voor verlichting waarschijnlijk tegenzitten, schrijft het bedrijf verwijzend naar de hoge inflatie en energiecrisis. De omzet zal in 2022 daarom minder hard groeien dan de voormalige verlichtingstak van Philips eerder had verwacht. Signify richt zich de komende maanden daarom op kostenbesparingen.

Signify sloot het derde kwartaal wel af met een hogere omzet en winst. Het bedrijf had weliswaar last van sterk gestegen prijzen voor energie en onderdelen, maar berekende die extra kosten grotendeels door aan klanten. Lampen voor de consumentenmarkt, waar bijvoorbeeld de Philips Hue onder valt, verkochten minder goed maar aan zakelijke klanten verkocht het Eindhovense bedrijf meer.

De verkoop van alle verlichtingssystemen samen leverde in juli, augustus en september 1,9 miljard euro op, ruim 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij hielp de dure dollar het bedrijf ook, omdat de omrekening naar euro’s gunstig uitpakt. Zonder die valutameevaller zou de omzet met 4,3 procent zijn gestegen. De nettowinst steeg tot 112 miljoen euro, tegenover 94 miljoen euro een jaar eerder.

In heel 2022 stijgt de omzet op vergelijkbare basis met 2 tot 3 procent, verwacht Signify nu. Eerder ging het bedrijf nog uit van 3 tot 6 procent omzetgroei.