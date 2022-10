Vier op de vijf bakkers ontvangen mkb-steun voor energierekening

Ruim vier op de vijf bakkers voldoen aan de voorwaarden om zich in te kunnen schrijven voor de overheidsregeling die is bedoeld om middelgrote en kleine bedrijven (mkb) met een hoog energiegebruik te helpen met hun rekening. Dat schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in een Kamerbrief. Ook brouwerijen, specialistische winkels zoals slagers en bedrijven in de industrie en landbouw zullen hier naar verwachting veel gebruik van gaan maken.

Om aanspraak te maken op de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moeten bedrijven aantonen dat ze qua omzet en personeelsgrootte tot het mkb behoren en dat hun energierekening goed is voor een achtste van hun omzet. Van de bakkers voldoet 84 procent hieraan, het meest van alle bedrijven. Daarna volgen de bedrijven die drank vervaardigen zoals brouwerijen (37 procent) en industriƫle bedrijven die tabak, kleding, voeding, hout of papier produceren (27 procent).

De bedrijven die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen in veel gevallen wel op een andere manier compensatie krijgen voor hun hoge energierekening. Het prijsplafond dat vanaf 2023 van kracht is, gaat namelijk niet alleen op voor huishoudens, maar ook voor ongeveer 100.000 kleine bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandig ondernemers, kleinere kantoren of kledingwinkels.

Het kabinet verwacht uiterlijk in het tweede kwartaal een loket te kunnen openen waarbij ondernemers zich in kunnen schrijven voor de TEK. De tegemoetkoming zal met terugwerkende kracht gelden vanaf november 2022 en zal voortduren tot eind 2023.