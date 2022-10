Vliegtuigmaker Airbus houdt ondanks tekorten vast aan ambities

Vliegtuigfabrikant Airbus houdt vast aan zijn productiedoelstellingen voor dit jaar, maar topman Guillaume Faury erkent dat personeelstekorten en problemen bij grondstoffenleveranciers een obstakel kunnen zijn. “We werken in sterk verslechterde omstandigheden”, zei hij in een conference call met journalisten. “We hebben zo’n beetje overal problemen, onderdelen die laat arriveren en een lage efficiĆ«ntie bij de productie.”

Het Europese concern wil dit jaar 700 vliegtuigen afleveren, waarvoor de rest van dit jaar maandelijks 88 toestellen uit de fabriek moeten komen. Daarnaast wil Airbus tussen nu en 2025 de snelheid opvoeren waarmee het zijn goed verkopende A320-toestellen maakt. Met het oog op het herstel in de luchtvaart hoopt Airbus ook de productiecapaciteit bij andere passagiersvliegtuigen te verhogen.

In het derde kwartaal behaalde Airbus een omzet van 13,3 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een aangepaste winst voor belastingen en rentebetalingen van 836 miljoen euro, tegenover 666 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf profiteert van de sterke dollar, want vliegtuigen worden vaak in de Amerikaanse munt afgerekend terwijl Airbus in euro’s rapporteert.

Luchtvaartbedrijven als Air France-KLM, Lufthansa en British Airways-moeder IAG meldden deze kwartaalperiode dat de ticketverkoop op of dicht bij het niveau van voor de coronapandemie ligt. Op het hoogtepunt van de wereldwijde virusuitbraak was internationaal vliegverkeer amper mogelijk, wat ook Airbus hard raakte.