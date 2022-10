Volkswagen verkoopt kwart meer auto’s maar boekt lagere winst

Volkswagen heeft in het voorbije kwartaal meer auto’s verkocht, vooral dankzij het herstel van de belangrijke Chinese markt na strenge coronalockdowns in Shanghai. De winst daalde juist door fikse afschrijvingen. De Duitse autofabrikant denkt daarnaast minder auto’s af te kunnen leveren dan eerder verwacht, doordat tekorten aan chips en andere onderdelen nog altijd blijven opspelen.

Het concern achter merken als Volkswagen, Audi, Škoda en Seat verkocht in het derde kwartaal ruim 2,2 miljoen auto’s, 24 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg even hard tot 70,7 miljard euro. Volkswagen wijst erop dat in dezelfde periode vorig jaar de onderdelentekorten zo hevig waren dat ze de autoverkoop hard raakten.

Onder de streep bleef 2,1 miljard euro over, waarmee de nettowinst op jaarbasis ruim 26 procent daalde. De autofabrikant was 1,6 miljard euro kwijt aan alle kosten die verband hielden met het vertrek uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de beursgang van dochterbedrijf Porsche. Daarnaast trok Volkswagen zich onlangs terug uit een start-up voor autonoom rijdende wagens, Argo AI genaamd. Op de investering in dat project schrijft het bedrijf nu 1,9 miljard euro af.

In heel 2022 verwacht Volkswagen evenveel auto’s af te leveren als vorig jaar. Eerder ging het bedrijf ervan uit 5 tot 10 procent meer auto’s bij klanten te kunnen bezorgen dan in 2021, toen de productie vaak stillag door onderdelentekorten.

Topman Oliver Blume is desondanks tevreden met de resultaten, vooral omdat de economische omstandigheden door de Europese energiecrisis en hoge inflatie niet heel gunstig zijn. “Ik ben blij dat we vooruitgang hebben geboekt in China en de Verenigde Straten en een nieuwe stap hebben gezet bij het veiligstellen van grondstoffen voor de uitbreidingsplannen op het vlak van elektrische auto’s.”