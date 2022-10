Circa 2000 inschrijvingen voor Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route trok zaterdag veel bezoekers. In totaal kreeg de organisatie zo’n 2000 online-inschrijvingen binnen van mensen die ergens langs wilden. Het grootste deel daarvan was voor bezoeken op zaterdag, maar ge├»nteresseerden kunnen ook nog volgende week zaterdag een kijkje nemen.

Eigenaren van zo’n vijfhonderd woningen openden de deuren voor publiek dat interesse heeft in de verduurzaming van huizen. Zo kon je onder andere langs bij een ’tiny house’ zonder aansluiting op het stroomnet en bij een huis met een eigen windmolentje. Maar ook eigenaren van woningen uit de jaren zeventig die via isolatie of zonnepanelen duurzamer zijn geworden deden mee.

Hoeveel bezoekers er precies op het evenement zijn afgekomen, zoekt de organisatie pas achteraf uit. Naast de inschrijvingen zijn er waarschijnlijk ook nog mensen op de bonnefooi ergens binnengestapt, zegt een woordvoerster. Ze weet wel te vertellen dat een huis in Utrecht zaterdag bijna honderd bezoekers over de vloer kreeg.

De Duurzame Huizen Route is ruim tien jaar geleden opgericht als bedrijf dat mensen helpt bij keuzes over de verduurzaming van een huis. Online kunnen mensen het hele jaar door voorbeelden bekijken van ingrepen die een huis energiezuiniger maken en twee weekenden per jaar zijn echte bezoeken mogelijk.